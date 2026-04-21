Un concerto tra poesia e musica trasforma l’evento in un’esperienza estetica più che in una semplice esibizione dal vivo. L’incontro tra il compositore e il musicista si traduce in un viaggio sensoriale che unisce immagini sonore e parole, creando un’atmosfera inedita. L’appuntamento si svolge in un luogo dedicato alla cultura, coinvolgendo il pubblico in un percorso che va oltre la musica tradizionale.

Più che un concerto sarà un viaggio tra poesia e musica, un’esperienza estetica. L’incontro tra Teho Teardo, uno dei più originali compositori italiani contemporanei e Blixa Bargeld, voce storica degli Einstürzende Neubauten (già collaboratore di Nick Cave & The Bad Seeds), sarà il prossimo appuntamento di Playlist. Una serata esclusiva in programma giovedì sera al Teatro Sperimentale. "Quello di Teardo e Bargeld – si legge nelle note di sala – non è semplicemente un live ma un intreccio di poesia e tensione che continua a rinnovarsi ad ogni esecuzione. Un concerto che invita l’ascoltatore a lasciarsi guidare, senza preconcetti, dentro un universo sonoro unico nel panorama contemporaneo".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Teho Teardo, Blixa Bargeld la musica diventa estetica

Notizie correlate

"La guerra com’è": Elio Germano e Teho Teardo portano a teatro l'esperienza di Gino StradaLunedì 16 febbraio va in scena al Teatro Masini di Faenza “La guerra com’è” dove la voce intensa di Elio Germano incontra la musica di Teho Teardo...

Elio Germano e Teho Teardo incontrano il pubblico imoleseL’incontro, pensato come spazio di riflessione condivisa su teatro civile, impegno e responsabilità nel racconto del presente, sarà moderato da...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: TEHO TEARDO E BLIXA BARGELD GIOVEDÌ 23 APRILE A PLAYLIST PESARO PER UN EVENTO UNICO TRA MUSICA E VISIONI SONORE; Teho Teardo in concerto al Museo dell'Opera del Duomo di Firenze; Alcuni prossimi concerti consigliati da Mescalina.

Cantare il nero per scacciare l'oscurità: l'intervista a Blixa Bargeld e Teho TeardoBlixa Bargeld e Teho Teardo suonano insieme ormai da qualche anno, a più riprese. Insieme hanno inciso Still Smiling (2013), l'ep Spring (2014) e, recentemente, il nuovo album dal titolo ... rockit.it

Teho Teardo e Blixa Bargeld: NerissimoSi divertiranno. Si divertiranno, dicevamo, i critici a interpretare la copertina di Nerissimo, l’ultimo album di Teho Teardo e Blixa Bargeld in uscita oggi, 8 aprile, per Specula Records. Si ... vogue.it

Teho Teardo e Blixa Bargeld giovedì 23 aprile a Playlist Pesaro - facebook.com facebook