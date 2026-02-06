La guerra com’è | Elio Germano e Teho Teardo portano a teatro l' esperienza di Gino Strada

Lunedì sera al Teatro Masini di Faenza, va in scena “La guerra com’è”. Elio Germano porta in scena la voce e le emozioni di Gino Strada, mentre Teho Teardo accompagna con la sua musica. Lo spettacolo si basa sul libro “Una persona alla volta”, scritto dal fondatore di Emergency. È un racconto diretto e senza fronzoli, che mostra il volto reale dei conflitti e di chi cerca di aiutare chi ne ha bisogno. La scena si trasforma in un atto di denuncia e testimonianza, senza troppi giri di parole.

