La guerra com’è | Elio Germano e Teho Teardo portano a teatro l' esperienza di Gino Strada
Lunedì sera al Teatro Masini di Faenza, va in scena “La guerra com’è”. Elio Germano porta in scena la voce e le emozioni di Gino Strada, mentre Teho Teardo accompagna con la sua musica. Lo spettacolo si basa sul libro “Una persona alla volta”, scritto dal fondatore di Emergency. È un racconto diretto e senza fronzoli, che mostra il volto reale dei conflitti e di chi cerca di aiutare chi ne ha bisogno. La scena si trasforma in un atto di denuncia e testimonianza, senza troppi giri di parole.
Lunedì 16 febbraio va in scena al Teatro Masini di Faenza “La guerra com’è” dove la voce intensa di Elio Germano incontra la musica di Teho Teardo per dare vita alle pagine del libro “Una persona alla volta” di Gino Strada, fondatore di Emergency, in un’esperienza di teatro civile che racconta la.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
