Elio Germano e Teho Teardo incontrano il pubblico imolese

Elio Germano e Teho Teardo arrivano a Imola per un evento speciale. La loro visita è stata organizzata per permettere al pubblico di conoscere da vicino il loro lavoro e le fonti di ispirazione. Venerdì 27 febbraio alle 18, gli artisti si confronteranno con gli spettatori al Teatro Ebe Stignani. Durante l’incontro, parleranno delle sfide del loro percorso artistico e delle esperienze che li hanno portati a collaborare. L’appuntamento offrirà un’occasione unica per ascoltare direttamente le loro storie e curiosità.

L'incontro, pensato come spazio di riflessione condivisa su teatro civile, impegno e responsabilità nel racconto del presente, sarà moderato da Valerio Baroncini, vicedirettore de il Resto del Carlino. L'ingresso è gratuito, con accesso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Il momento di confronto con il pubblico si inserisce all'interno della settimana di repliche – da lunedì 23 febbraio a domenica primo marzo – dello spettacolo La guerra com'è al Teatro Stignani. La voce di Germano incontra la musica di Teardo per dare vita alle pagine di Una persona alla volta (Feltrinelli) di Gino Strada, fondatore di Emergency, in un'esperienza che attraversa i temi della guerra, dei diritti e dell'umanità.