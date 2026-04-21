Due aziende con origini familiari si sono affermate come eccellenze nel settore manifatturiero di Pistoia. La Regione ha messo in atto un piano di sviluppo che comprende investimenti in tecnologia, nuove assunzioni e il potenziamento del trasporto ferroviario, con l’obiettivo di sostenere la crescita del polo industriale locale. Le iniziative sono state presentate nel corso di un evento dedicato allo sviluppo economico della zona.

Una metamorfosi industriale di successo: la Rustici-Metra è passata dall'arredamento alla produzione di vagoni in alluminio, collaborando oggi con i principali colossi ferroviari europei PISTOIA – Due realtà imprenditoriali nate con una vocazione familiare e diventate nel tempo vere e proprie eccellenze del tessuto economico pistoiese. È questo il profilo del Gruppo Grassi e della Rustici-Metra, le due aziende protagoniste nelle scorse ore di un sopralluogo istituzionale condotto da Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana, accompagnato dal sindaco di Montale, Ferdinando Betti. Entrambi i poli produttivi attraversano una fase di marcata espansione, guidata da una forte propensione all’investimento sul capitale umano e da una chiara visione aziendale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Tecnologia, nuove assunzioni e treni: il piano di sviluppo del polo manifatturiero supportato dalla Regione

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