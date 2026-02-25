Da Simest nuove soluzioni per la competitività Il piano per il cuore manifatturiero del Paese

Da quotidiano.net 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il settore del packaging italiano cresce grazie a nuove soluzioni di Simest, che puntano a rafforzare la competitività delle imprese. La scelta deriva dalla necessità di affrontare le sfide di un mercato globale sempre più competitivo, spingendo aziende a investire in innovazione e tecnologia. Gli interventi prevedono finanziamenti mirati per modernizzare impianti e sviluppare prodotti più sostenibili. L’obiettivo è mantenere il ruolo di eccellenza nel settore a livello internazionale.

da simest nuove soluzioni per la competitivit224 il piano per il cuore manifatturiero del paese
© Quotidiano.net - Da Simest nuove soluzioni per la competitività. Il piano per il cuore manifatturiero del Paese

Nel panorama manifatturiero italiano, il settore del packaging si distingue come una delle eccellenze del Made in Italy, caratterizzata da una forte vocazione internazionale e da un elevato contenuto tecnologico. Con un’incidenza del 3,3% sul fatturato manifatturiero e dell’1,7% sul PIL, il comparto rappresenta un pilastro dell’economia nazionale, oltre che un punto di riferimento sui mercati globali per affidabilità, flessibilità, capacità di personalizzazione e innovazione. In un contesto sempre più competitivo, tuttavia, la qualità dei prodotti e delle soluzioni tecnologiche non è più sufficiente per garantire il successo commerciale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Leggi anche: Manifatturiero con il segno meno, "Competitività scaricata su salari bassi e precarietà"

Simest e l’internazionalizzazione delle aziende italiane: crescita, innovazione e competitività globaleQuesto articolo esplora il ruolo di Simest, parte del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, nel supportare le aziende italiane nell’internazionalizzazione.

Temi più discussi: Da Simest nuove soluzioni per la competitività. Il piano per il cuore manifatturiero del Paese; In cerca di idee | Aggiornamenti sulle possibilità di business tra Italia e USA; La prima di Bugaro al Micam: 12 nuove tratte aeree per connettere le Marche. E Simest promette aiuti ai calzaturieri; I progetti di sostegno di Simest per un packaging italiano più competitivo nel mondo.

Nomisma e Simest, una nuova partnership per la competitività delle pmi made in ItalyUna partnership per sviluppare nuove soluzioni e servizi a valore aggiunto in grado di supportare la presenza del settore produttivo italiano - in particolare delle pmi – sui mercati globali. È la ... repubblica.it

Simest e Nomisma insieme, l’alleanza per la internazionalizzazione delle PmiROMA – Nomisma e Simest hanno annunciato una partnership strategica per individuare nuove soluzioni e servizi a valore aggiunto che riescano a supportare la presenza delle Pmi, e più in generale il ... repubblica.it