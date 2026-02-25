Il settore del packaging italiano cresce grazie a nuove soluzioni di Simest, che puntano a rafforzare la competitività delle imprese. La scelta deriva dalla necessità di affrontare le sfide di un mercato globale sempre più competitivo, spingendo aziende a investire in innovazione e tecnologia. Gli interventi prevedono finanziamenti mirati per modernizzare impianti e sviluppare prodotti più sostenibili. L’obiettivo è mantenere il ruolo di eccellenza nel settore a livello internazionale.

Nel panorama manifatturiero italiano, il settore del packaging si distingue come una delle eccellenze del Made in Italy, caratterizzata da una forte vocazione internazionale e da un elevato contenuto tecnologico. Con un’incidenza del 3,3% sul fatturato manifatturiero e dell’1,7% sul PIL, il comparto rappresenta un pilastro dell’economia nazionale, oltre che un punto di riferimento sui mercati globali per affidabilità, flessibilità, capacità di personalizzazione e innovazione. In un contesto sempre più competitivo, tuttavia, la qualità dei prodotti e delle soluzioni tecnologiche non è più sufficiente per garantire il successo commerciale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Leggi anche: Manifatturiero con il segno meno, "Competitività scaricata su salari bassi e precarietà"

Simest e l’internazionalizzazione delle aziende italiane: crescita, innovazione e competitività globaleQuesto articolo esplora il ruolo di Simest, parte del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, nel supportare le aziende italiane nell’internazionalizzazione.

Temi più discussi: Da Simest nuove soluzioni per la competitività. Il piano per il cuore manifatturiero del Paese; In cerca di idee | Aggiornamenti sulle possibilità di business tra Italia e USA; La prima di Bugaro al Micam: 12 nuove tratte aeree per connettere le Marche. E Simest promette aiuti ai calzaturieri; I progetti di sostegno di Simest per un packaging italiano più competitivo nel mondo.

Nomisma e Simest, una nuova partnership per la competitività delle pmi made in ItalyUna partnership per sviluppare nuove soluzioni e servizi a valore aggiunto in grado di supportare la presenza del settore produttivo italiano - in particolare delle pmi – sui mercati globali. È la ... repubblica.it

Simest e Nomisma insieme, l’alleanza per la internazionalizzazione delle PmiROMA – Nomisma e Simest hanno annunciato una partnership strategica per individuare nuove soluzioni e servizi a valore aggiunto che riescano a supportare la presenza delle Pmi, e più in generale il ... repubblica.it

SIMEST e Nomisma, annunciano una partnership strategica finalizzata allo sviluppo di nuove soluzioni e servizi a valore aggiunto in grado di supportare la presenza del settore produttivo italiano, in particolare delle #PMI, sui mercati globali. Per saperne di x.com

Dal Forum in Masseria in corso a Saturnia il ministro delle Imprese richiama alla prudenza dopo la bocciatura della Corte Suprema sui dazi voluti da Trump: «Gli Stati Uniti partner imprescindibile». Simest: nel 2025 vendite negli Usa +7,2%, ora puntare su co - facebook.com facebook