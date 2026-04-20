L'AD di McDonald's Italia Giorgia Favaro: “Quello che ci ha sempre contraddistinti è la capacità di essere parte della vita quotidiana delle persone: crescere insieme a intere generazioni e diventare, in modo naturale, parte della cultura collettiva. Chi verrà a trovarci alla Milano Design Week, nella nostra mostra POOL, potrà fare esperienza di questa storia: attraversarla, riconoscerla, ritrovarsi in alcuni ricordi e crearne di nuovi.” Milano, 20 aprile 2026 – McDonald's celebra 40 anni in Italia con “ POOL. Ti sblocco un ricordo ”, una esposizione a cura di Nicolas Ballario, che unisce design, arte e tecnologia in un ambiente suggestivo, ripercorrendo la storia del brand tra immaginario collettivo e cultura visiva contemporanea.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - McDonald's al Fuorisalone con "POOL. Ti sblocco un ricordo". Una mostra per i 40 anni in Italia

Notizie correlate

Leggi anche: Imprese: 40 anni di McDonald's Italia, la voce delle istituzioni

Leggi anche: McDonald's Italia compie 40 anni, il primo ristorante a Roma in Piazza di Spagna

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: La prima volta di McDonald’s al FuoriSalone ‘sblocca un ricordo’; McDonald’s debutta al Fuorisalone 2026 con un viaggio immersivo nella memoria collettiva; McDonald’s debutta al Fuorisalone per celebrare i 40 anni in Italia; McDonald’s Fuorisalone 2026: la mostra POOL. Ti sblocco un ricordo.

McDonald’s Fuorisalone 2026: la mostra POOL. Ti sblocco un ricordoMcDonald’s celebra 40 anni in Italia al Fuorisalone 2026 con la mostra POOL tra arte, design e Intelligenza Artificiale. techprincess.it

Guida al Fuorisalone 2026: cosa vedere tra le installazioni in Statale e (anche) case privateMilano apre i suoi portoni: dal 20 al 26 aprile il Fuorisalone 2026 trasforma la città. Ecco la mappa completa dei luoghi e delle mostre da non perdere ... milanotoday.it

Accesso al McDonald’s sulla SP1 ad Andria: partiti i lavori della Provincia per mettere in sicurezza il tratto andriese #andria #attualità #lavori #sp1 #sicurezza - facebook.com facebook