Comacchio a festa | il Carnevale 2026 si prepara con barche allegoriche e un ricco programma di eventi lungo i canali

Comacchio si prepara a vivere il suo Carnevale 2026, con barche allegoriche che sfileranno lungo i canali e un programma ricco di eventi. La cittadina lagunare si trasforma in un palcoscenico galleggiante per due domeniche di festa, l’8 e il 15 febbraio, attirando tanti visitatori e appassionati. La tredicesima edizione promette di essere un grande spettacolo di colori e creatività.

Il Carnevale di Comacchio, una festa unica nel suo genere che trasforma la cittadina lagunare in un palcoscenario galleggiante, è pronto a vivere la sua tredicesima edizione, con due domeniche dedicate alla magia e all’allegoria: l’8 e il 15 febbraio 2026. Le acque dei canali del centro storico si animeranno di barche allegoriche, creando uno spettacolo suggestivo che attira ogni anno migliaia di visitatori da tutta Italia, trasformando Comacchio in un vibrante centro di attrazione turistica e culturale. L’evento, che affonda le sue radici in una tradizione che si rinnova costantemente, rappresenta un’originale interpretazione del Carnevale, dove l’elemento distintivo è l’acqua e le imbarcazioni che la solcano, diventando veicoli di storie, creatività e folklore.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Comacchio Carnevale

Ultime notizie su Comacchio Carnevale

