Nuovi appuntamenti culturali al Distretto d’Emozioni | arte musica e incontri per stimolare la sensibilità urbana

Reggio Calabria si prepara a due giorni di eventi culturali nel centro storico. Il Distretto d’Emozioni organizza il suo nuovo appuntamento con musica, arte e incontri pubblici, portando in strada e nei teatri momenti di sensibilizzazione e coinvolgimento per cittadini e visitatori. La città si anima con iniziative che vogliono stimolare la vita culturale locale, trasformando le vie e gli spazi storici in un palcoscenico vivo.

Il 14 e 15 febbraio 2026, Reggio Calabria si trasforma in un palcoscenico vivente per l’arte e la musica grazie al progetto DiStretto d’Emozioni, un’iniziativa culturale che si muove tra le strade, i teatri e gli spazi storici della città. L’evento, promosso dal Comune di Reggio Calabria con il coordinamento di GM Multiservizi SRLS in A.T.I. e il supporto di Emmedue Group, punta a rilanciare il tessuto culturale urbano attraverso performance gratuite e accessibili a tutti. Il è su esperienze artistiche che non si limitano a spettacoli, ma vogliono coinvolgere il senso di appartenenza e la sensibilità collettiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

