Reggio Calabria si prepara a due giorni di eventi culturali nel centro storico. Il Distretto d’Emozioni organizza il suo nuovo appuntamento con musica, arte e incontri pubblici, portando in strada e nei teatri momenti di sensibilizzazione e coinvolgimento per cittadini e visitatori. La città si anima con iniziative che vogliono stimolare la vita culturale locale, trasformando le vie e gli spazi storici in un palcoscenico vivo.

Il 14 e 15 febbraio 2026, Reggio Calabria si trasforma in un palcoscenico vivente per l’arte e la musica grazie al progetto DiStretto d’Emozioni, un’iniziativa culturale che si muove tra le strade, i teatri e gli spazi storici della città. L’evento, promosso dal Comune di Reggio Calabria con il coordinamento di GM Multiservizi SRLS in A.T.I. e il supporto di Emmedue Group, punta a rilanciare il tessuto culturale urbano attraverso performance gratuite e accessibili a tutti. Il è su esperienze artistiche che non si limitano a spettacoli, ma vogliono coinvolgere il senso di appartenenza e la sensibilità collettiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovi appuntamenti culturali al Distretto d’Emozioni: arte, musica e incontri per stimolare la sensibilità urbana

Approfondimenti su Reggio Calabria arte

#DiStretto-d’Emozioni || Il ciclo di eventi di DiStretto d’Emozioni continua con due appuntamenti da non perdere.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Reggio Calabria arte

Argomenti discussi: Weekend a Roma: 15 eventi da non perdere sabato 24 e domenica 25 gennaio; Cultura, memoria e città: gli appuntamenti a Roma dal 30 gennaio al 5 febbraio; Oltre 2600 visitatori all’Olimpichetto nell’ultimo fine settimana; Festa S. Agata: numerosi eventi culturali e sportivi nell'anno del giubileo agatino.

CULTURA A CARPI, NUOVI EVENTI E MOSTRE A PALAZZIO DEI PIONel video l’intervista a: – Manuela Rossi, Direttrice Musei di Palazzo dei Pio – Giuliano Albarani, Assessore alla Cultura Il Palazzo dei Pio di Carpi inaugura il 2026 con una nuova programmazione dal ... tvqui.it

Al via i nuovi appuntamenti della formazione digitaleAl via i nuovi appuntamenti 2025 della Settimana della formazione digitale, l'iniziativa gratuita di Search On Media Group che dal 2012 diffonde la cultura digitale in Italia. Due eventi in calendario ... ansa.it

2 Febbraio 09:30 Parliamo di Carnevale, bilancio 1°sfilata e nuovi appuntamenti, con Valentina Bernardini, pres. Ente Carnevalesca. - facebook.com facebook

Predisposto il calendario con i nuovi appuntamenti in programma alla MEM la prossima settimana. Se vuoi consultarlo, clicca sul link: x.com