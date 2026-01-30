Il corpo consapevole | la fulminante commedia di Annie Baker in scena alla Sala Mercato

Alla Sala Mercato arriva “Il corpo consapevole”, una commedia di Annie Baker che fa riflettere su temi come patriarcato, differenze di genere e problemi di salute mentale. La pièce mette in scena una famiglia disfunzionale che si confronta con equivoci e tabù, offrendo uno sguardo diretto sulla realtà di oggi. Lo spettacolo, forte e coinvolgente, ha già catturato l’attenzione del pubblico.

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Patriarcato e gender gap, comunicazione ed equivoci, tabù e sanità mentale in una tipica famiglia disfunzionale dei nostri giorni. Da martedì 3 a domenica 8 febbraio alla Sala Mercato va in scena “Il corpo consapevole – body awareness”, la fulminante commedia con cui Annie Baker, drammaturga di grande successo (Premio Pulitzer 2014), iniziò la sua scalata a Broadway. Lo spettacolo, con la regia di Silvio Peroni e la versione italiana curata da Monica Capuani, vede in scena Olivia Manescalchi, Sax Nicosia, Valentina Virando, recenti protagonisti di produzioni del Teatro Nazionale di Genova come Maria Stuarda, Orestea e Fantozzi.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Sala Mercato Va in scena alla Sala Mercato “Argo”, un toccante confronto tra generazioni sul tema dell'identità Da martedì 13 a giovedì 15 gennaio, alla Sala Mercato “Argo”, si terrà uno spettacolo che esplora il tema dell’identità attraverso il confronto tra generazioni. Il racconto di «Chet Baker: Vissi d’Arte, Vissi d’Amore», a Montegabbione (TR), attraverso il libro di Francesco Cataldo Verrina e la musica del Baker Street Trio Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Sala Mercato Argomenti discussi: Il corpo consapevole > Cultura & Cinema in Langa e Roero - Piemonte Eventi; Il corpo consapevole alla Sala Mercato; Respiro e consapevolezza: alla Bassani si sperimenta il Pranayama, per il ciclo Ricomincio da me; Roma International Estetica: la bellezza diventa scienza, cultura e benessere consapevole. Il corpo consapevole: la fulminante commedia di Annie Baker in scena alla Sala MercatoPatriarcato e gender gap, comunicazione ed equivoci, tabù e sanità mentale in una tipica famiglia disfunzionale dei nostri giorni. Da martedì 3 a domenica 8 febbraio alla Sala Mercato va in scena Il ... genovatoday.it Il corpo consapevole alla Sala MercatoDa martedì 3 a domenica 8 febbraio, alla Sala Mercato - Teatro Nazionale Genova (via del Monastero) è in scena Il corpo consapevole - Body awareness di Annie Baker, spettacolo diretto da Silvio Peroni ... mentelocale.it Dopo il successo e i sold out dello scorso anno, altre 6 date per il testo di Annie Baker: "Racconta un frammento di vita di una famiglia vera, nella sua quotidianità. E' spiare la normalità dal buco della serratura" facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.