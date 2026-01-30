Il corpo consapevole | la fulminante commedia di Annie Baker in scena alla Sala Mercato

Da genovatoday.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Sala Mercato arriva “Il corpo consapevole”, una commedia di Annie Baker che fa riflettere su temi come patriarcato, differenze di genere e problemi di salute mentale. La pièce mette in scena una famiglia disfunzionale che si confronta con equivoci e tabù, offrendo uno sguardo diretto sulla realtà di oggi. Lo spettacolo, forte e coinvolgente, ha già catturato l’attenzione del pubblico.

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Patriarcato e gender gap, comunicazione ed equivoci, tabù e sanità mentale in una tipica famiglia disfunzionale dei nostri giorni. Da martedì 3 a domenica 8 febbraio alla Sala Mercato va in scena “Il corpo consapevole – body awareness”, la fulminante commedia con cui Annie Baker, drammaturga di grande successo (Premio Pulitzer 2014), iniziò la sua scalata a Broadway. Lo spettacolo, con la regia di Silvio Peroni e la versione italiana curata da Monica Capuani, vede in scena Olivia Manescalchi, Sax Nicosia, Valentina Virando, recenti protagonisti di produzioni del Teatro Nazionale di Genova come Maria Stuarda, Orestea e Fantozzi.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Sala Mercato

Va in scena alla Sala Mercato “Argo”, un toccante confronto tra generazioni sul tema dell'identità

Da martedì 13 a giovedì 15 gennaio, alla Sala Mercato “Argo”, si terrà uno spettacolo che esplora il tema dell’identità attraverso il confronto tra generazioni.

Il racconto di «Chet Baker: Vissi d’Arte, Vissi d’Amore», a Montegabbione (TR), attraverso il libro di Francesco Cataldo Verrina e la musica del Baker Street Trio

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Sala Mercato

Argomenti discussi: Il corpo consapevole > Cultura & Cinema in Langa e Roero - Piemonte Eventi; Il corpo consapevole alla Sala Mercato; Respiro e consapevolezza: alla Bassani si sperimenta il Pranayama, per il ciclo Ricomincio da me; Roma International Estetica: la bellezza diventa scienza, cultura e benessere consapevole.

Il corpo consapevole: la fulminante commedia di Annie Baker in scena alla Sala MercatoPatriarcato e gender gap, comunicazione ed equivoci, tabù e sanità mentale in una tipica famiglia disfunzionale dei nostri giorni. Da martedì 3 a domenica 8 febbraio alla Sala Mercato va in scena Il ... genovatoday.it

il corpo consapevole laIl corpo consapevole alla Sala MercatoDa martedì 3 a domenica 8 febbraio, alla Sala Mercato - Teatro Nazionale Genova (via del Monastero) è in scena Il corpo consapevole - Body awareness di Annie Baker, spettacolo diretto da Silvio Peroni ... mentelocale.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.