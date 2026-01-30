Al Teatro Arbostella va in scena la commedia degli equivoci | risate con Mamma mia bella che tarantella
Questa sera al Teatro Arbostella andrà in scena la commedia “Mamma mia bella che tarantella”. Il pubblico si prepara a ridere con una divertente storia di equivoci, mentre la stagione comica del teatro prosegue con ottimi riscontri. La gente si aspetta un’altra serata all’insegna della tradizione e del buon intrattenimento.
La stagione comica del Teatro Arbostella “Gino Esposito” entra nel vivo e continua a registrare un riscontro significativo da parte del pubblico, confermando un percorso costruito nel segno della tradizione e dell’intrattenimento di qualità. Nei fine settimana a cavallo tra la chiusura di gennaio e l’inizio di febbraio, il palcoscenico di Viale Verdi ospita una compagnia storica del panorama partenopeo: Teatro Per Noi di Napoli, realtà che celebra un importante traguardo di attività e torna all’Arbostella con uno spettacolo pensato per coinvolgere spettatori di ogni età. In scena “Mamma mia bella che tarantella”, commedia liberamente ispirata a Il più felice dei tre di Eugène Labiche, autore simbolo del vaudeville europeo. 🔗 Leggi su Zon.it
Approfondimenti su Teatro Arbostella
Teatro Arbostella, arriva “Il più felice dei tre”: equivoci, risate e una tarantella irresistibile
Al Teatro Arbostella di Salerno, la stagione comica continua con “Il più felice dei tre”.
Teatro Arbostella: risate, equivoci e colpi di scena con “No pe’ sord ma pe’ denare”
Ultime notizie su Teatro Arbostella
Argomenti discussi: Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 30 gennaio all'1 febbraio; 60 anniversario di Asi; Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 23 al 25 gennaio; Viral, quello che condividi può feririe al Liceo Da Procida la presentazione del cortometraggio su Educazione alla Legalità, Sicurezza e Giustizia Sociale.
Teatro Arbostella, arriva Il più felice dei tre: equivoci, risate e una tarantella irresistibileLa stagione comica del Teatro Arbostella Gino Esposito di Salerno prosegue a ritmo sostenuto e si avvicina al giro di boa con una nuova proposta ... zon.it
https://www.occhisusalerno.it/it/arte-e-teatro-57/al-teatro-arbostella-di-salerno-il-triangolo-no-167832/article - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.