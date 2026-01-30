Al Teatro Arbostella va in scena la commedia degli equivoci | risate con Mamma mia bella che tarantella

Questa sera al Teatro Arbostella andrà in scena la commedia “Mamma mia bella che tarantella”. Il pubblico si prepara a ridere con una divertente storia di equivoci, mentre la stagione comica del teatro prosegue con ottimi riscontri. La gente si aspetta un’altra serata all’insegna della tradizione e del buon intrattenimento.

La stagione comica del Teatro Arbostella “Gino Esposito” entra nel vivo e continua a registrare un riscontro significativo da parte del pubblico, confermando un percorso costruito nel segno della tradizione e dell’intrattenimento di qualità. Nei fine settimana a cavallo tra la chiusura di gennaio e l’inizio di febbraio, il palcoscenico di Viale Verdi ospita una compagnia storica del panorama partenopeo: Teatro Per Noi di Napoli, realtà che celebra un importante traguardo di attività e torna all’Arbostella con uno spettacolo pensato per coinvolgere spettatori di ogni età. In scena “Mamma mia bella che tarantella”, commedia liberamente ispirata a Il più felice dei tre di Eugène Labiche, autore simbolo del vaudeville europeo. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it

Al Teatro Arbostella di Salerno, la stagione comica continua con “Il più felice dei tre”.

