Basta regalare fiori che appassiscono Il bouquet eterno è il trend di San Valentino che sta facendo impazzire il web

Da dilei.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

San Valentino si avvicina e il classico mazzo di rose rosse non basta più. Sempre più persone cercano alternative originali, e questa volta il trend che sta spopolando sul web sono i bouquet “eterni”. Un’idea che promette di durare nel tempo, senza appassire come i fiori tradizionali.

San Valentino è alle porte e, ammettiamolo, il solito mazzo di rose rosse ha i giorni contati. Letteralmente. Entro una settimana, quel gesto romantico finisce inevitabilmente nel cestino, lasciando dietro di sé solo vasi da pulire e un po’ di malinconia. Ma quest’anno la musica è cambiata: il web ha eletto un nuovo sovrano del romanticismo, ed è fatto di mattoncini. I bouquet di Lego sono diventati il regalo più desiderato del 2026, trasformando un gioco d’infanzia nel simbolo definitivo di un amore che non appassisce mai. I fiori di mattoncini sono il regalo che non ti aspetti. Non è solo una questione di estetica (anche se, ammettiamolo, sono bellissimi da vedere). 🔗 Leggi su Dilei.it

