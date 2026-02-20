Alloggi Ers a Mirandola al via raccolta manifestazioni d' interesse

Il Comune di Mirandola annuncia l'apertura della raccolta di manifestazioni di interesse per gli alloggi Ers, dopo che la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato il bando. La misura mira a dare spazio a cittadini, lavoratori e famiglie in cerca di case a canone ridotto. Tra le opportunità offerte, ci sono appartamenti appena ristrutturati situati nel centro cittadino. La domanda può essere presentata fino alla scadenza indicata sul sito comunale. La richiesta di alloggio si rivolge a chi cerca una soluzione abitativa a costi contenuti.

Il Comune di Mirandola informa i cittadini che è stata pubblicata dalla Regione Emilia-Romagna la raccolta di manifestazioni di interesse rivolta a cittadini, lavoratori e nuclei familiari interessati a ottenere alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS) in affitto a canone calmierato. L'avviso è finalizzato a costituire elenchi di potenziali assegnatari per appartamenti di proprietà di Comuni e Aziende Casa che saranno resi disponibili in seguito alla loro ristrutturazione. Le candidature potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 26 febbraio 2026 alle ore 12:00 del 6 maggio 2026, esclusivamente tramite modulo online.