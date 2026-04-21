Durante il Lecce Tattoo Fest si è verificato un episodio controverso legato a un tatuaggio che ha suscitato scalpore, associato a un linguaggio ritenuto mafioso e definito dal prefetto come fonte di disprezzo. La manifestazione si è conclusa con un ringraziamento da parte degli organizzatori, che hanno annunciato l’edizione dell’anno successivo, sottolineando la buona riuscita dell’evento nonostante l’incidente.

“And the Winners are. Grazie per questa ennesima edizione del Lecce Tattoo Fest, è stato magico! Al prossimo anno”. Si chiude così il post ufficiale del Lecce Tattoo Fest appena concluso. Ma a far discutere è ben altro. Sui social, il festival ha pubblicato le immagini dei tatuaggi premiati e tra questi ne emerge uno che fa rumore: realizzato sulla schiena di un giovane di Squinzano, raffigura l’assalto al portavalori avvenuto sulla Lecce-Brindisi il 9 febbraio scorso. Il tutto peraltro accanto al brand di promozione turistica della Regione Puglia “WeAreInPuglia” e ai loghi istituzionali. Ed è bufera. Le parole del prefetto Durissime le...🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Tatuaggio choc al Lecce Tattoo Fest: "vince" l?assalto al portavalori. Il prefetto: «Provo disprezzo, linguaggio mafioso»

Notizie correlate

Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce, caccia al commando. Due fermiAGI - È caccia ai banditi che ieri sulla superstrada Brindisi–Lecce, all’altezza dello svincolo di Tuturano, hanno assaltato un furgone portavalori.

Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce, caccia al commando. Uno dei fermati è un ex m...AGI - È caccia ai banditi che ieri sulla superstrada Brindisi–Lecce, all’altezza dello svincolo di Tuturano, hanno assaltato un furgone portavalori.

Aggiornamenti e dibattiti

Tatuaggio choc ad un Tattoo Fest pugliese: raffigura il recente assalto al portavalori sulla Lecce-BrindisiUn tatuaggio che riproduce nei dettagli l’assalto ai portavalori avvenuto il 9 febbraio sulla statale Lecce-Brindisi è finito al centro ... immediato.net

Tatuaggio choc al Lecce Tattoo Fest: vince l’assalto al portavalori. Il prefetto: «Provo disprezzo, linguaggio mafioso»And the Winners are… Grazie per questa ennesima edizione del Lecce Tattoo Fest, è stato magico! Al prossimo anno. Si chiude così il post ufficiale del ... quotidianodipuglia.it