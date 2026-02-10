assalto al portavalori sulla brindisi lecce caccia al commando due fermi

Questa mattina le forze dell’ordine cercano ancora i banditi che ieri hanno assaltato un furgone portavalori sulla superstrada Brindisi-Lecce, vicino allo svincolo di Tuturano. Due uomini sono stati fermati durante le indagini, ma i banditi sono ancora in fuga. La zona è blindata e le ricerche continuano senza sosta.

AGI - È caccia ai banditi che ieri sulla superstrada Brindisi–Lecce, all’altezza dello svincolo di Tuturano, hanno assaltato un furgone portavalori. Il blitz è scattato con l’incendio di un mezzo pesante, utilizzato per bloccare entrambe le carreggiate e isolare la zona. Le fiamme hanno avvolto il camion, sprigionando una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Il commando armato era composto da almeno quattro persone, giunte sulla Statale a bordo di un'auto di colore blu, un' Alfa Romeo con lampeggiante esterno. I banditi hanno finto di essere agenti di scorta per confondere le acque e trarre in inganno i vigilantes. 🔗 Leggi su Agi.it

Approfondimenti su Brindisi Lecce

Questa mattina sulla superstrada tra Lecce e Brindisi è scoppiato il caos.

Questa mattina, un gruppo armato ha tentato di assaltare un portavalori sulla strada tra Lecce e Brindisi.

Ultime notizie su Brindisi Lecce

