Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce caccia al commando Uno dei fermati è un ex m

Questa mattina le forze dell’ordine continuano a cercare i banditi che ieri hanno assaltato un furgone portavalori sulla superstrada tra Brindisi e Lecce, vicino allo svincolo di Tuturano. Dopo l’azione, sono stati fermati alcuni sospetti, tra cui un ex militare, che ora sono sotto interrogatorio. La strada è ancora sotto stretta sorveglianza mentre si cerca di capire come i malviventi siano riusciti a mettere a segno il colpo senza essere subito fermati.

AGI - È  caccia ai banditi  che ieri sulla superstrada  Brindisi–Lecce, all’altezza dello svincolo di Tuturano, hanno assaltato un  furgone portavalori. Il  blitz  è scattato con l’incendio di un  mezzo pesante, utilizzato per bloccare entrambe le carreggiate e isolare la zona. Le fiamme hanno avvolto il camion, sprigionando una densa colonna di  fumo nero  visibile a chilometri di distanza. Il  commando armato  era composto da almeno quattro persone, giunte sulla Statale a bordo di un'auto di colore blu, un' Alfa Romeo con lampeggiante esterno. I banditi hanno finto di essere  agenti di scorta  per confondere le acque e trarre in inganno i  vigilantes. 🔗 Leggi su Agi.it

