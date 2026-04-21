Tassa di soggiorno in quattro anni gli studentati hanno pagato in totale poco più di 300mila euro

Tra il 2022 e il 2025, gli studentati privati di Firenze hanno versato complessivamente poco più di 300mila euro in tasse di soggiorno. Questa cifra rappresenta il totale degli importi pagati in questo arco di tempo, secondo i dati disponibili. La cifra si riferisce alle imposte di soggiorno versate dagli studentati privati della città nel periodo indicato.

In quattro anni, dal 2022 al 2025 compresi, gli studentati privati fiorentini, in tutto, avrebbero pagato complessivamente, come imposta di soggiorno, solamente poco più di 300mila euro. La cifra è stata comunicata ieri dall'assessora all'urbanistica Caterina Biti, in risposta ad un question time.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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