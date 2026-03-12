La tassa di soggiorno aumenta ancora a Napoli nel 2026 | un euro in più a notte per Hotel e B&B
A Napoli, nel 2026, la tassa di soggiorno subirà un incremento di un euro a notte per hotel e B&B. Le nuove tariffe sono state approvate e entreranno in vigore nel prossimo anno. La modifica riguarda tutte le strutture ricettive che applicano l’imposta di soggiorno nella città. La decisione è stata ufficializzata nelle ultime ore.
Approvate le nuove tariffe della imposta di soggiorno 2026 a Napoli: previsto un aumento di un euro a notte per hotel e B&B. 🔗 Leggi su Fanpage.it
