La tassa di soggiorno aumenta ancora a Napoli nel 2026 | un euro in più a notte per Hotel e B&B

A Napoli, nel 2026, la tassa di soggiorno subirà un incremento di un euro a notte per hotel e B&B. Le nuove tariffe sono state approvate e entreranno in vigore nel prossimo anno. La modifica riguarda tutte le strutture ricettive che applicano l’imposta di soggiorno nella città. La decisione è stata ufficializzata nelle ultime ore.