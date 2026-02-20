Tassa di soggiorno a Napoli Conte | Meglio un euro in più che finire recintati come la fontana di Trevi

Giuseppe Conte ha criticato l’aumento di un euro sulla tassa di soggiorno a Napoli, sostenendo che è meglio un euro in più che le restrizioni come quelle delle fontane di Trevi. La decisione ha scatenato reazioni contrastanti tra gli operatori, alcuni preoccupati per l’impatto sul turismo, altri convinti che si possa trovare un equilibrio. La questione divide chi gestisce le attività ricettive e chi si occupa delle politiche locali. La discussione continua a infiammare il dibattito pubblico.

L’ulteriore aumento di un euro alla tassa di soggiorno per le permanenze a Napoli continua a far discutere gli operatori del settore. Tra quanti sono critici verso l’ipotesi e quelli che invece la ritengono necessaria, emerge la voce di Amedeo Conte, presidente di Sistema Trasporti Campania e CEO della Worldtours, che invita a guardare il ‘problema’ come un’opportunità di coinvolgere il turista nella tutela di ciò che sta apprezzando. E per farlo ci vuole chiarezza su dove finirà quell’euro e una buona dose di comunicazione da rivolgere a chi quell’euro alla fine si troverà a pagarlo. “Onde evitare che questo possa sembrare l'ennesimo atto volto a spremere il turista in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, in questa lunga transizione da cenerentola del turismo mondiale a realtà consolidata e attrattiva costantemente, è bene che queste azioni vengano misurate anche sul sentiment dei visitatori”, commenta Conte.🔗 Leggi su Napolitoday.it

