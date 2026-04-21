Venerdì 17 aprile, un uomo di 30 anni è stato condotto in questura a Tarquinia dopo essere stato sorpreso a violare le misure cautelari che gli vietavano di avvicinarsi alla sua ex convivente. L’arresto è stato effettuato in seguito a un episodio in cui l’uomo si trovava sul luogo di lavoro dell’ex compagna. La vicenda riguarda una violazione delle restrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

Un uomo di 30 anni è stato portato in questura a Tarquinia venerdì 17 aprile, dopo essere stato sorpreso a violare le misure cautelari che gli imponevano di non avvicinarsi alla sua ex convivente. L'individaneo, che era già sotto il controllo delle autorità per episodi di maltrattamenti ai danni della donna, si è presentato direttamente presso il luogo di lavoro della vittima, aggredendola verbalmente con insulti e offese. La violazione del provvedimento nel contesto territoriale L'intervento de .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tarquinia, arrestato il 30enne che aggredisce la ex al lavoro

Notizie correlate

Aggredisce a sassate un 30enne alla stazione di Poggio Rusco: arrestato 22enne per tentato omicidioUn 22enne ha preso a sassate un uomo di 30 anni alla stazione ferroviaria di Poggio Rusco (Mantova).

Leggi anche: Aggredisce la sorella al culmine di una lite: 30enne deferito per maltrattamenti

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: Smantellati piazza di spaccio nei boschi di Tarquinia e call center della droga, 8 arresti | VIDEO; Tarquinia - Maxi operazione antidroga, il bilancio della Guardia di Finanza: Otto arresti e 30 perquisizioni, smantellato gruppo criminale (FOTO e VIDEO).