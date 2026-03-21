Nella notte nel quartiere del Vomero, i carabinieri hanno avviato controlli sulla movida e hanno notato un motociclista senza targa. Quando i militari si sono avvicinati, il conducente ha tentato di scappare e, nel tentativo di fermarlo, un carabiniere è stato trascinato. Il motociclista, un uomo di 29 anni, è stato subito arrestato.

Tempo di lettura: 2 minuti È l’una di notte e nel cuore del Vomero è in corso un servizio dei carabinieri per il controllo della movida. I militari del nucleo operativo, in abiti civili, si trovano in vico Belvedere quando fermano tre scooter in controsenso con a bordo sei giovani. Durante le verifiche arriva anche una pattuglia della PMZ Vomero. Improvvisamente, però, un forte rombo squarcia il silenzio del vicolo: sei motocross da gara, prive di targa, fanno irruzione nella strada. I conducenti, tutti con casco integrale e passamontagna, alla vista dei militari tentano subito la fuga invertendo la marcia. Scatta l’alt, ma uno dei centauri prova a scappare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Motocross senza targa nel cuore del Vomero, carabiniere trascinato: arrestato 29enne

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