Hashish e cocaina nel pacchetto di sigarette | arrestato in flagranza giovane pusher

Un giovane pusher è stato arrestato in flagranza di reato questa mattina lungo via Acrone. La polizia lo ha fermato mentre cercava di invertire il senso di marcia alla vista delle forze dell’ordine. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato nel pacchetto di sigarette hashish e cocaina. Il ragazzo, ancora da identificare, è stato portato in caserma e ora rischia una lunga denuncia.

Avrebbe cercato di invertire il senso di marcia alla vista, lungo via Acrone, di una pattuglia della polizia. Un comportamento che nonostante l'oscurità delle 2,30 circa non è passato inosservato all'occhio lungo degli agenti della sezione Volanti della Questura.

