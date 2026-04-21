Tangeri | tra la magia della Kasbah e il boom del porto africano

Tangeri si presenta come un punto di passaggio chiave tra Europa e Africa, con una storia ricca di tradizioni e un porto che sta vivendo un crescita rapida. La città combina le caratteristiche di un centro storico con un patrimonio culturale ben conservato e un’area portuale all’avanguardia, che sta attirando sempre più investimenti e traffico commerciale. La sua posizione geografica la rende un elemento centrale nelle rotte marittime del Mediterraneo e dell’Atlantico.

Tangeri si conferma una porta d’accesso strategica per il Marocco, offrendo un connubio unico tra la vivacità mediterranea e una modernissima infrastruttura logistica. Situata a breve distanza dalla Spagna tramite traghetto, la città costiera sta vivendo una profonda trasformazione economica grazie a massicci investimenti che hanno rinnovato l’offerta turistica e i collegamenti con il resto del Paese. Chi atterra all’aeroporto internazionale Ibn Battuta, distante 15 km dal cuore urbano, può scegliere tra un taxi per raggiungere il centro (con una spesa di circa 200 dirham, equivalenti a 22 dollari) o la navetta ALSA che serve la stazione ferroviaria di Tangeri Ville.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tangeri: tra la magia della Kasbah e il boom del porto africano Notizie correlate Porto al bivio: l'allarme della ditta Barretta tra il boom di Taranto e la crisi localeBRINDISI - L'Impresa Fratelli Barretta Srl, operatore portuale storico e concessionario del servizio di rimorchio nel porto di Brindisi, ha diffuso... Tra sirtaki, teatro e Omero: il talento degli studenti riaccende la magia della Notte Nazionale del ClassicoUna serata di esibizioni, danze e citazioni dotte per dimostrare che i classici sono più vivi che mai.