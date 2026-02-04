Porto al bivio | l' allarme della ditta Barretta tra il boom di Taranto e la crisi locale
L’Impresa Fratelli Barretta Srl, storica concessionaria del servizio di rimorchio nel porto di Brindisi, lancia un allarme. La società evidenzia come lo scalo adriatico sia in grave difficoltà, mentre Taranto vive un momento di crescita. La crisi si fa sentire a Brindisi, dove le aziende portuali fanno i conti con un comparto in stallo. La situazione rischia di peggiorare se non si interviene subito.
BRINDISI - L'Impresa Fratelli Barretta Srl, operatore portuale storico e concessionario del servizio di rimorchio nel porto di Brindisi, ha diffuso una nota ufficiale per analizzare lo stato critico in cui versa lo scalo adriatico, mettendolo a confronto con la dinamicità della vicina Taranto.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Approfondimenti su Brindisi Porto
Scuole al freddo a Roma, boom di casi: "Convocata la ditta incaricata della manutenzione"
A Roma si registra un aumento dei casi di scuole fredde, con temperature interne che scendono sotto i 12 gradi, come al liceo Machiavelli di piazza Indipendenza.
Serie C al bivio tra crisi e riforme: Gravina valuta l’addio al professionismo, Marani ci pensa
La Serie C attraversa un momento di incertezza, tra tensioni finanziarie e problemi di governance.
Ultime notizie su Brindisi Porto
Argomenti discussi: Vero Volley Monza allo sprint Play-Off: trasferta chiave per la corsa alla qualificazione; La partecipata al bivio, venerdì da dentro o fuori con il nuovo piano: la puntata di Catanzaro Capitale; Medicina dello Sport al bivio: l'addio di Patta apre un vuoto nei servizi Asl; Carolina Marconi dopo le due gravidanze perse: Ho detto al mio fidanzato di lasciarmi. Non gli avrei potuto dare il figlio che vorrebbe...
Imperia al bivio: tra il turismo e le attività del porto Leggi l'articolo: https://www.lavocediimperia.it/2026/01/26/leggi-notizia/argomenti/attualita-5/articolo/imperia-al-bivio-tra-il-turismo-e-le-attivita-del-porto.html - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.