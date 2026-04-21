Quest’anno, nella città di Giugliano, si è svolta un’edizione particolarmente significativa della Tammurriata giuglianese. La manifestazione ha ricordato in modo sentito uno dei protagonisti della tradizione locale, noto come zio Mimì. La celebrazione ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, che hanno condiviso momenti di musica e ricordo. La serata ha rappresentato un appuntamento importante per la comunità, mantenendo vivo il legame con le radici culturali.

La città di Giugliano ha vissuto quest'anno una delle edizioni più intense e commoventi della sua storica Tammurriata giuglianese. Se il suono delle nacchere e il ritmo dei tamburi rappresentano da sempre l'anima pulsante della comunità, l'edizione attuale ha portato con sé un carico emotivo senza precedenti. La Paranza Mezzone, tra i pilastri della tradizione coreutica e musicale del territorio, si è presentata in piazza con il cuore pesante, segnata dalla recente scomparsa di una figura leggendaria: Domenico Pennacchio, per tutti l'indimenticabile Zio Mimì. Portare avanti la Tammurriata in un clima di lutto non è stata una scelta scontata, ma un atto d'amore e di resistenza culturale.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Tammurriata giuglianese, Mezzone:”La tradizione nel segno e in memoria di zio Mimì”

Giugliano. Ritorna la tradizione della tammurriata giuglianese e della Paranza Mezzone

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