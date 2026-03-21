Giugliano piange la scomparsa di Domenico Pennacchio, conosciuto come Mimì ‘e Mezzone, che si è spento a 80 anni. La sua famiglia e gli amici si preparano a salutare il defunto con i funerali previsti per domani. La notizia della sua morte ha colpito la comunità locale, che si stringe intorno ai familiari in questo momento di dolore.

Giugliano in lutto per la scomparsa di Domenico Pennacchio. Si è spento all’età di 80 anni, lasciando nel dolore la sua famiglia e quanti lo hanno conosciuto e stimato. Conosciuto da tutti come “Mimì ‘e Mezzone”, Domenico era una figura ben voluta nella comunità locale per la partecipazione agli eventi religiosi e folkloristici della città, tra cui la celebre Tammurriata il cui presidente, Vincenzo Pennacchio, è il nipote. A darne il triste annuncio sono la moglie, il figlio, le figlie, la nuora, i generi, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti. I funerali saranno celebrati domenica 22 marzo 2026 alle ore 16:30 presso la Parrocchia San Massimiliano Kolbe, sempre a Giugliano. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano in lutto per la morte di Mimì ‘e Mezzone: domani i funerali

Articoli correlati

Domani i funerali di Bricca. Apecchio in luttoSi svolgeranno domani i funerali di Eucherio Bricca (foto) il 74enne di Apecchio consigliere comunale in carica deceduto domenica mattina a poche...

Leggi anche: Lutto a Secondigliano per la morte di Gaetano Amato, storico commerciante di profumi: funerali oggi

Tutti gli aggiornamenti su Giugliano in lutto per la morte di Mimì...

Discussioni sull' argomento Bara bianca per Giuseppe: Villaricca si ferma per l'ultimo saluto al 19enne. Il parroco: Amate la vita come l'amava lui; Ex bidella pendolare accusata di stalking, tribunale d'appello conferma il licenziamento; Villaricca prega per Giuseppe: il 19enne ferito alla gola lotta tra la vita e la morte in ospedale; Villaricca, furto d’auto, fuga e resistenza ai carabinieri: due giovani scarcerati e ora ai domiciliari.

Giugliano in lutto: è scomparso il pastore Enrico MorraLa comunità evangelica di Giugliano piange la scomparsa di Enrico Morra, pastore della chiesa locale. La notizia è stata comunicata con profonda commozione dalla comunità cristiana, che ricorda Morra ... internapoli.it

NanoTV. . #Giugliano - "Una storia umana per tempi disumani.." Il Flash-mob degli alunni dell' Istituto Paritario A.M. Cusano per dire NO ad ogni violenza di genere. Le immagini e le voci: Paolo Fusco #Eventi #Scuola #Bambine #Bambini #Flashmob #Don facebook