Via libera di Israele a misure per ampliare gli insediamenti dei coloni Guterres Onu | Preoccupato Condanne anche da Ue e Lega Araba

Il governo israeliano ha dato il via libera a nuove misure per espandere gli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Il gabinetto di sicurezza ha approvato un pacchetto che permette di sviluppare ulteriormente le colonie, considerate illegali dalla comunità internazionale, e di aumentare la presenza di Tel Aviv sui territori occupati. La decisione ha suscitato reazioni di preoccupazione a livello internazionale, con l’Onu e l’Unione Europea che hanno espresso forte disapprovazione. Anche la Lega Araba ha condannato l’azione israeliana, ritenend

Il gabinetto di sicurezza di Israele ha approvato un pacchetto di misure per favorire lo sviluppo degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania, illegali secondo il diritto internazionale, e rafforzare il controllo di Tel Aviv su territori palestinesi occupati. Tra le norme più radicali c'è la rimozione del divieto di vendere terreni della Cisgiordania a ebrei, in vigore da oltre 60 anni, ossia dal periodo dell'amministrazione giordana, e la pubblicazione dei registri catastali che finora erano sempre rimasti privati. In questi modo si dà formalmente il via libera ai coloni israeliani che potranno avere accesso ai nomi dei proprietari palestinesi ed esercitare forme di pressioni, anche violente, per riuscire ad appropriarsi un terreno.

