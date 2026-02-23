Ue verso lo stop all’intesa sui dazi
La Commissione europea ha deciso di interrompere i negoziati sui dazi dopo aver rilevato mancanze di chiarezza nelle proposte di Washington. La causa principale risiede nella mancanza di dettagli sulle nuove tariffe, che rischiano di creare tensioni commerciali. I funzionari europei chiedono maggiore trasparenza prima di procedere con ulteriori accordi. La decisione rivela una volontà di cautela nelle relazioni economiche con gli Stati Uniti. La situazione rimane sotto osservazione.
La Commissione invoca trasparenza e chiarezza sulle misure che Washington vuole adottare.
L’Ue verso lo stop dell’intesa sui dazi: «Chiediamo chiarezza, gli Usa rispettino gli accordi». Trump a picco nei sondaggiL’Unione Europea ha deciso di sospendere temporaneamente l’iter legislativo sull’accordo commerciale, a causa della mancanza di garanzie chiare da parte degli Stati Uniti.
Groenlandia contesa, il Parlamento Ue annuncia lo stop all’intesa sui dazi Usa siglata con Trump. Ma intanto l’Italia di Meloni si smarcaIl Parlamento europeo ha annunciato lo stop all’accordo sui dazi con gli Stati Uniti, firmato in passato con l’amministrazione Trump.
Ue verso lo stop all'intesa sui dazi
