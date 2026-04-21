Tajani | Meglio sanzionare i coloni violenti che bloccare intesa Ue-Israele – Il video

Oggi in Lussemburgo i rappresentanti europei hanno deciso di non approvare alcuna decisione riguardo all’accordo tra l’Unione Europea e Israele. La riunione si è conclusa senza passi avanti, in assenza di condizioni numeriche e politiche favorevoli. Il tema delle sanzioni contro i coloni violenti non è stato affrontato, mentre si è deciso di non bloccare l’intesa tra le due parti.

(Agenzia Vista) Lussemburgo, 21 aprile 2026 “Oggi sull’accordo Ue-Israele non sarà presa nessuna decisione anche perché non ci sono né le condizioni numeriche né politiche. Io credo che sia meglio sanzionare individualmente i responsabili, penso ai coloni violenti, o incrementare le sanzioni. Ma non credo che bloccare un accordo commerciale sia uno strumento utile, perché poi si va a colpire la popolazione in generale israeliana. Quindi noi rimaniamo fortemente perplessi su questo, ma oggi non si prenderà un’iniziativa”, così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Consiglio Ue Esteri. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

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