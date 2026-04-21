Tajani ' L' Ue valuti stop al Patto se la guerra continua'

Il commissario europeo ha dichiarato che la sospensione del Patto di stabilità e crescita potrebbe essere una delle misure da considerare in risposta alla prosecuzione del conflitto. Ha aggiunto che si attende una decisione da parte di Bruxelles e ha sottolineato la necessità di interventi forti, paragonando la situazione a quanto fatto durante la pandemia di Covid-19. La discussione sulla possibilità di adottare misure più flessibili è attualmente in corso tra le istituzioni europee.

"La sospensione del Patto di stabilità e crescita è una delle ipotesi sulle quali discutere, vediamo Bruxelles cosa intende fare, ma vista la situazione attuale ritengo che l' Ue debba intervenire con scelte drastiche se la guerra continua come è stato fatto con il Covid". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del Consiglio Ue Esteri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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