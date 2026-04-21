Tajani | L’Ue valuti la sospensione del Patto se il conflitto prosegue

Il ministro degli Esteri ha invitato le istituzioni europee a valutare la sospensione del Patto di stabilità e crescita nel caso in cui il conflitto in corso prosegua. In un appello rivolto a Bruxelles, ha sottolineato la possibilità di adottare misure straordinarie per affrontare la situazione economica, lasciando aperta l’ipotesi di un eventuale intervento nel quadro della politica europea.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Appello a Bruxelles per misure straordinarie. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha rilanciato il dibattito sulla politica economica europea, sottolineando che la sospensione del Patto di stabilità e crescita è un’ipotesi concreta da prendere in considerazione. Secondo Tajani, spetta ora a Bruxelles chiarire quali decisioni intenda adottare di fronte allo scenario attuale. Il confronto con le misure adottate durante il Covid. Nel suo intervento, il ministro ha evidenziato come la situazione internazionale richieda risposte incisive, simili a quelle messe in campo durante la pandemia. In particolare, ha affermato che l’Unione Europea dovrebbe essere pronta ad adottare scelte drastiche qualora il conflitto dovesse continuare, replicando l’approccio straordinario già utilizzato in passato.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tajani: “L’Ue valuti la sospensione del Patto se il conflitto prosegue” Notizie correlate Tajani, ' L'Ue valuti stop al Patto se la guerra continua'"La sospensione del Patto di stabilità e crescita è una delle ipotesi sulle quali discutere, vediamo Bruxelles cosa intende fare, ma vista la... Orsini: stop alle speculazioni, la Ue valuti se sforare il Patto. Subito il decreto bolletteUna preoccupazione ulteriore, in uno scenario in cui già pesavano diverse incognite, dai dazi al prezzo dell’energia . Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tajani, ' L'Ue valuti stop al Patto se la guerra continua'; Trump silura un'altra donna, fuori la segretaria del Lavoro; Crosetto: 'Se serve a Hormuz anche senza il cappello Onu'; Il mondo Maga in fermento, 'l'attentato a Trump era una messinscena'. Tajani, ' L'Ue valuti stop al Patto se la guerra continua'La sospensione del Patto di stabilità e crescita è una delle ipotesi sulle quali discutere, vediamo Bruxelles cosa intende fare, ma vista la situazione attuale ritengo che l'Ue debba intervenire con ... ansa.it Tajani: Se la guerra in Iran continua, l'Ue adotti misure drastiche come per il CovidIl vicepremier e ministro degli Esteri Tajani propone misure Ue drastiche per rimediare alla crisi prodotta dalla guerra in Iran, come la sospensione del patto di stabilità o l'emissione di debito com ... adnkronos.com È accaduto esattamente quello che avevamo anticipato. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha appena bocciato (definitivamente) la proposta Sánchez per sospendere l’accordo di associazione Ue-Israele. Lo ha fatto dal Salone del Mobile (Gulp!) con parole - facebook.com facebook Tajani conferma che l’Italia non chiederà la sospensione dell’Accordo Ue-Israele. Dopo un genocidio e diverse guerre aperte in giro per il mondo al Governo Meloni questa misura appare sproporzionata. Questa decisione conferma che la complicità non è un’ x.com