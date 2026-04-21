Sylvester Stallone potrebbe fare causa a Brigitte Nielsen per l'intervista a Belve

Durante un’intervista a Belve, Brigitte Nielsen ha parlato della sua relazione passata con Sylvester Stallone, menzionando episodi di violenza, problemi di dipendenza da alcol e una lite con Madonna. La discussione ha attirato l’attenzione sulla possibilità che Stallone possa intentare una causa legale contro Nielsen per le sue dichiarazioni. Non ci sono ancora conferme ufficiali riguardo a eventuali azioni legali da parte dell’attore.

Brigitte Nielsen a Belve racconta Stallone, le violenze dell'ex marito, la dipendenza dall'alcol e la lite con Madonna. Un'intervista che potrebbe costarle una causa legale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Leggo. . Brigitte Nielsen ricostruisce la sua vita fatta di abusi psicologici, cadute personali, scontri celebri. Tra i momenti più forti ci sono le parole dedicate all’ex marito Sylvester Stallone. Nielsen parla di una rottura maturata subito dopo le nozze: «Qualcosa è facebook

“Sylvester Stallone mi ha distrutto la carriera…” le parole di Brigitte Nielsen a #Belve! Siamo in onda ogni martedì ore 21.20 su #Rai2 e #RaiPlay! @francescafagnan x.com