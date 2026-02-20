Donna decapitata svolta nell’indagine | chi è il sospettato
La polizia ha individuato un sospettato nel caso della donna decapitata trovata nell’area abbandonata di via Galilei a Scandicci. Si tratta di un uomo già conosciuto alle forze dell’ordine, che potrebbe essere coinvolto nell’omicidio. Gli investigatori hanno raccolto nuovi indizi che puntano verso di lui, tra cui testimonianze e tracce trovate sulla scena del crimine. La svolta arriva dopo settimane di indagini intense, mentre si cerca di capire le motivazioni dell’atto violento. La procura ha disposto ulteriori controlli sull’uomo.
Si concentra su un uomo già noto alle forze dell’ordine la svolta nelle indagini sull’omicidio della donna trovata decapitata nell’area dismessa dell’ex Cnr, in via Galilei, a Scandicci. Il sospettato, un senzatetto di origine nordafricana, è attualmente ricoverato in ospedale e sottoposto a sorveglianza. Secondo gli inquirenti, la sua posizione sarebbe gravemente indiziata in relazione al delitto. I vestiti insanguinati e lo stato di agitazione. L’uomo sarebbe stato rintracciato poco prima del ritrovamento del cadavere in evidente stato di agitazione. Un dettaglio che ha immediatamente attirato l’attenzione degli investigatori riguarda gli indumenti che indossava, sui quali sono state rilevate numerose tracce di sangue.🔗 Leggi su Tvzap.it
Leggi anche: Scandicci, donna decapitata col machete. Sospettato un nordafricano
Leggi anche: Donna trovata decapitata a Scandicci: aperta un’indagine per omicidioLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Donna decapitata a Scandicci, fermo per l'uomo sospettato: tracce sangue su vestiti; Donna decapitata a Scandicci, fermato un senzatetto amico della vittima; Donna trovata morta decapitata a Scandicci, sospettato un uomo per l'omicidio dopo lite per motivi banali; Donna decapitata a Scandicci, fermato un senzatetto: aveva sangue sui vestiti. L’ipotesi della lite prima dell’orrore.
Donna decapitata a Scandicci, fermato un senzatetto: aveva sangue sui vestiti. L’ipotesi della lite prima dell’orroreDa una prima ricostruzione pare che la vittima e l’uomo si frequentassero. Ed è possibile che il delitto sia stato il tragico epilogo di un diverbio. L’uomo si trova adesso piantonato in ospedale, dov ... lanazione.it
Donna decapitata a Scandicci, svolta nelle indagini: c’è un fermoSecondo quanto reso noto dai carabinieri, sugli indumenti del sospettato sono state riscontrate molteplici tracce di sangue. italpress.com
È la posizione di un uomo già noto alle forze dell’ordine, attualmente ricoverato in una struttura ospedaliera e sottoposto a sorveglianza, a rappresentare il fulcro dei nuovi sviluppi nell’indagine sull’omicidio della donna trovata decapitata nell’area dismessa d - facebook.com facebook
Donna decapitata a Scandicci, fermato un uomo gravemente indiziato. Sugli abiti tracce di sangue, sequestrati machete e coltello #ANSA x.com