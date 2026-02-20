La polizia ha individuato un sospettato nel caso della donna decapitata trovata nell’area abbandonata di via Galilei a Scandicci. Si tratta di un uomo già conosciuto alle forze dell’ordine, che potrebbe essere coinvolto nell’omicidio. Gli investigatori hanno raccolto nuovi indizi che puntano verso di lui, tra cui testimonianze e tracce trovate sulla scena del crimine. La svolta arriva dopo settimane di indagini intense, mentre si cerca di capire le motivazioni dell’atto violento. La procura ha disposto ulteriori controlli sull’uomo.

Si concentra su un uomo già noto alle forze dell’ordine la svolta nelle indagini sull’omicidio della donna trovata decapitata nell’area dismessa dell’ex Cnr, in via Galilei, a Scandicci. Il sospettato, un senzatetto di origine nordafricana, è attualmente ricoverato in ospedale e sottoposto a sorveglianza. Secondo gli inquirenti, la sua posizione sarebbe gravemente indiziata in relazione al delitto. I vestiti insanguinati e lo stato di agitazione. L’uomo sarebbe stato rintracciato poco prima del ritrovamento del cadavere in evidente stato di agitazione. Un dettaglio che ha immediatamente attirato l’attenzione degli investigatori riguarda gli indumenti che indossava, sui quali sono state rilevate numerose tracce di sangue.🔗 Leggi su Tvzap.it

Donna decapitata, svolta nell'indagine: chi è il sospettato

