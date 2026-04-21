Svolta nel giallo Iannitti | fermato l’amico 19enne

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso e nascosto il corpo di un amico di 20 anni scomparso il 19 marzo a Sessa Aurunca, nel Casertano. La scomparsa del giovane aveva suscitato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno condotto le indagini fino al fermo dell’indagato. I dettagli sull’accaduto sono ancora al centro delle indagini in corso.

AGI - Un 19enne è stato fermato con l’accusa di aver ucciso e occultato il corpo dell’amico 20enne Vincenzo Iannitti, scomparso lo scorso 19 marzo a Sessa Aurunca, nel Casertano. Il giovane avrebbe confessato durante l’interrogatorio, ricostruendo le fasi del delitto e del successivo occultamento del cadavere. Il fermo del 19enne. Il giovane, residente nella frazione San Castrese del Comune di Sessa Aurunca, nel Casertano, è stato raggiunto da un decreto di fermo ed è indagato per omicidio e occultamento di cadavere. La confessione durante l’interrogatorio. Nel corso dell'interrogatorio, l'indagato avrebbe ammesso le proprie responsabilità,...🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Svolta nel giallo Iannitti: fermato l’amico 19enne Notizie correlate Omicidio Iannitti, svolta nella notte. Fermato 19enne: confessa l’omicidio e l’occultamento del corpoSvolta nelle indagini sulla morte di Vincenzo Iannitti, il 20enne di San Castrese di Sessa Aurunca ritrovato senza vita dopo oltre un mese dalla... Caserta, trovato il cadavere di Vincenzo Iannitti: ha confessato un amico 19enneÈ stato trovato morto Vincenzo Ianniti, il 20enne casertano scomparso ormai oltre un mese fa. Contenuti di approfondimento Si parla di: Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese e trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una busta, un sospettato in... Svolta nella morte di Vincenzo Iannitti nel Casertano, fermato un 19enneC'è un fermato nella vicenda della morte di Vincenzo Iannitti, il 20enne ritrovato cadavere nel ripostiglio di un edificio in ristrutturazione a Sessa Aurunca, frazione San Castrese. L'indagato, nel c ... internapoli.it Confessa l’amico di Vincenzo Iannitti: lo ha ucciso a coltellate ed ha occultato il cadavere in un sacco di plasticaÈ stato sottoposto a fermo il diciannovenne, residente nella frazione San Castrese a Sessa Aurunca, uno degli ultimi comuni del Casertano prima del Lazio, con l'accusa di aver ucciso Vincenzo Iannitti ... fanpage.it