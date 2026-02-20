Il nucleare nella pianificazione energetica | l’appello degli innovatori per uno sviluppo sostenibile

Il dibattito sul nucleare nella pianificazione energetica si è acceso dopo che numerosi esperti hanno sottolineato come il crescente fabbisogno di energia stia spingendo verso nuove soluzioni. L’evento del 20 febbraio 2026 a Roma ha riunito innovatori e rappresentanti istituzionali per discutere i rischi e i benefici di questa fonte. Durante l’incontro, sono state presentate proposte concrete per integrare il nucleare nelle strategie future, con un focus particolare sulla sicurezza e la sostenibilità.

Si è svolto il 20 febbraio 2026, presso lo Spazio multimediale Europa Experience – David Sassoli di Roma, l'evento "Il nucleare nella pianificazione energetica. Sicurezza, innovazione e competitività nel contesto internazionale", promosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), con il patrocinio del Parlamento Europeo, di World Energy Council Italia e del CDTI. L'iniziativa ha riunito rappresentanti istituzionali, mondo accademico, imprese e stakeholder del settore energetico. Ad aprire i lavori sono stati Gabriele Ferrieri, Presidente di ANGI e Fabrizio Spada, Responsabile Relazioni Istituzionali degli Uffici del Parlamento europeo in Italia.