Svaligiano la profumeria e scappano con prodotti per 1.500 euro | arrestata una ragazza di 20 anni

Una giovane donna di 20 anni è stata arrestata dopo aver svaligiato una profumeria, portando via prodotti per circa 1.500 euro. Secondo quanto ricostruito, la ragazza è entrata nel negozio e si è aggirata tra gli scaffali, trafugando diversi flaconi di profumo. La polizia è intervenuta e ha fermato la donna poco dopo l'episodio. La merce rubata è stata recuperata e restituita alla proprietà.

Sono entrate in una profumeria e, muovendosi tra gli scaffali, ha preso flaconi di profumo per un valore di circa 1.500 euro. Poi le due ragazze sono scappate dileguandosi nelle strade adiacenti, ma una di loro è stata arrestata.Il furto in profumeriaÈ successo a Voghera (Pavia) nella serata di.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Voghera, arraffano cosmetici per 1.500 in profumeria: arrestata ragazza 20enne, in fuga la compliceVoghera (Pavia), 18 aprile 2026 - Il furto con destrezza in profumeria si è concluso con un inseguimento dei carabinieri per le vie cittadine, che ha... Leggi anche: Ragazza di 20 anni con droga e armi in auto: in casa aveva 20mila euro falsi Panoramica sull’argomento Svaligiano la profumeria. Filmati e denunciati in dueAvrebbero messo in atto un furto aggravato ai danni del punto vendita ‘Acqua&Sapone’ di Canossa. I due, un uomo e una donna, agendo in concorso, sarebbero arrivati sul posto a bordo di un’autovettura, ... ilrestodelcarlino.it Bomporto, rubano 15 auto da usare come barriera e svaligiano la ditta di profumi con un maxi furto da 100.000 euro: «In strada anche chiodi per favorire la fuga»Un colpo organizzato nei minimi dettagli e un bottino da quantificare che va dai 100 ai 200mila euro. È accaduto nella zona industriale di Bomporto, in provincia di Modena, ai danni dell’azienda ... corrieredibologna.corriere.it