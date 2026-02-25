Fugge al controllo e scappa tra le auto in transito | folle inseguimento in centro poi l' arresto di un 33enne dopo l' aggressione ai carabinieri

Un servizio di controllo del territorio operato dai carabinieri si è trasformato in un movimentato inseguimento per le vie del centro I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato un 33enne straniero per resistenza a Pubblico Ufficiale. Tutto ha avuto inizio intorno alle 9.45 del 22 febbraio in viale Bottego. Una pattuglia della Sezione Radiomobile, durante lo svolgimento di un servizio preventivo nella zona, ha notato un uomo stazionare sotto le impalcature di un cantiere al civico 4, nei pressi di un bar. L'area è nota alle forze dell'ordine poiché spesso sfruttata dai pusher, grazie ai nascondigli e alle difficili vie di accesso offerte dai lavori in corso. Alla vista dell'auto di servizio, uno dei due si è nascosto dietro i ponteggi per eludere il controllo. Non appena uno dei militari è sceso dall’auto di servizio per avvicinarsi, l’uomo è scappato verso il centro città. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

