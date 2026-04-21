Coop supermercati chiusi il 25 aprile e il primo maggio Non sono date simboliche ma momenti da condividere

I supermercati Coop nella provincia rimarranno chiusi il 25 aprile e il 1° maggio. Le chiusure sono state comunicate come momenti da condividere, non come date simboliche. La decisione riguarda tutte le filiali del territorio e si applica sia in occasione della Festa della Liberazione che della Festa del Lavoro. Questa scelta interessa i clienti e il personale dei punti vendita Coop durante quei giorni.

I supermercati Coop della provincia saranno chiusi in occasione del 25 aprile, Festa della Liberazione, e del primo maggio, Festa del Lavoro. “Da sempre la storia del movimento cooperativo corre in parallelo con i valori delle due ricorrenze - viene evidenziato da Coop Alleanza 3.0 -. Per questo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Niente spesa il 25 aprile e il 1° maggio: Coop chiude tutti i punti vendita. "Coerenza con i nostri valori"I supermercati Coop della provincia saranno chiusi in occasione del 25 aprile, Festa della Liberazione, e del primo maggio, Festa del Lavoro. Scioperi scuola aprile-maggio: tutte le date delle mobilitazioni dal 20 aprile al 7 maggioSecondo i dati del Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego, una prima giornata di mobilitazione è prevista per il 20 aprile 2026, con due... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Via Nazionale, l'autostrada che uccide i negozi; Gaza Cola arriva sugli scaffali Coop in Toscana: in vendita in 60 supermercati Unicoop. Coop annuncia: Nostri supermercati chiusi il 25 aprile e 1° maggio, celebriamo la libertàUn gesto che tiene insieme diritti e responsabilità, trovando un equilibrio tra le esigenze dei soci e dei consumatori e diritti delle lavoratrici e dei lavoratori ... altarimini.it Supermercati chiusi la domenica?/ Ecco la proposta Coop per contenere i costiLa novità sulle GDO dovrebbe riguardare i supermercati che resterebbero chiusi la domenica. La decisione arriva dal Presidente Coop. Nel 2026 potrebbe arrivare una novità per le GDO: i supermercati ... ilsussidiario.net Un parapiglia che ha suscitato attimi di confusione e paura, e che si è concluso con il fermo di un giovane, accusato di avere tentato di rubare alcuni alimenti. È successo intorno alle 16.30 della domenica nel supermercato Coop di largo delle Fucine, a Piccap facebook