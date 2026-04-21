Superbonus rdc e banchi a rotelle | le zavorre grilline che hanno bruciato metà Pil del Made in Italy

Negli ultimi tre anni e mezzo, il governo ha accumulato un debito di oltre 250 miliardi di euro, legato a misure come il Superbonus, il reddito di cittadinanza e i cosiddetti “banchi a rotelle”. Questi interventi hanno comportato spese significative e hanno contribuito a ridurre il prodotto interno lordo del settore manifatturiero italiano. La somma di queste spese rappresenta un carico finanziario che il Paese si porta dietro ancora oggi.

Oltre 250 miliardi di euro. Questa è l’ “l’ipoteca” finanziaria che il governo si porta dietro dai tre anni e mezzo della precedente gestione (1 giugno 2018 – gennaio 2021). Di cui – quanto a indagini emerse in questo lasso di tempo – circa il dieci per cento sono andati in fumo per le truffe messe in atto. E’ il punto che fa l’Ageei, ( Agenzia di stampa sull’energia e le infrastrutture) in un’analisi tecnica che mette insieme Superbonus, Rdc, banchi a rotelle per computare la voragine caduta sulle casse dello Stato. L’Ageei: Italia “ipotecata” da Superbonus e Reddito di cittadinanza. I bonus edilizi, a partire da l Superbonus, hanno comportato per lo Stato un impegno complessivo molto elevato.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Superbonus, rdc e banchi a rotelle: le zavorre grilline che hanno bruciato metà Pil del Made in Italy Notizie correlate Made in italy e marketplace digitali: opportunità per le imprese siciliane con la vetrina Amazon made in ItalyIn occasione delle celebrazioni per la Giornata nazionale del Made in Italy, domani, martedì 21 aprile, dalle 10 alle 11. “Finanza a servizio del Made in Italy”: a Napoli la terza edizione del convegno IPE in occasione della giornata di celebrazione del Made in ItalySi terrà il 15 aprile, presso l’Aula Magna dell’IPE in Via Pontano 36, il convegno “Finanza a servizio del Made in Italy”, terzo incontro del ciclo... Contenuti di approfondimento Il Pil dell’Italia sale dello 0,5%, ma deficit al 3,1% (il debito aumenta). Giorgetti: «Colpa del Superbonus»Il Pil italiano nel 2025 è cresciuto in volume il Pil dello 0,5%, segnala l'Istat. Il deficit, misurato in rapporto al Pil, è stato pari al 3,1%, in miglioramento rispetto al 3,4 % del 2024 anche se ... corriere.it La voragine nei conti non si vede: debito/pil sotto il livello pre-Covid nonostante il superbonusNon servono stravolgimenti per riscrivere la narrativa sui conti pubblici. Basta una revisione Istat. Siamo andati avanti per mesi in un clima in cui non passava giorno senza che fosse agitato lo ... ilfattoquotidiano.it