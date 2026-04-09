Il Ministero della Salute ha emesso un’allerta riguardante un prodotto alimentare, segnalando il ritiro di una porzione di scottona tagliata. La comunicazione riguarda specificamente questa partita, distribuita in alcuni punti vendita. Non sono stati riportati casi di malattie associate, ma si consiglia di verificare l’origine del prodotto e di evitare il consumo se non conforme alle indicazioni fornite. L’azienda interessata ha avviato le procedure di richiamo.

Nuova allerta sul fronte della sicurezza alimentare. Il Ministero della Salute ha segnalato due distinti richiami che riguardano prodotti distribuiti su larga scala: alcuni lotti di tagliata di scottona venduti nella grande distribuzione e diverse uova di Pasqua nocciolate per un errore in etichetta. Si tratta di provvedimenti adottati a scopo precauzionale, ma che richiamano ancora una volta l’attenzione sull’importanza dei controlli lungo la filiera. Nel dettaglio, i richiami interessano prodotti già presenti sugli scaffali e, in alcuni casi, già acquistati dai consumatori. Per questo motivo le autorità invitano a verificare con attenzione le indicazioni riportate sulle confezioni, evitando il consumo dei prodotti coinvolti e procedendo alla restituzione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Allerta Escherichia Coli, ritirata tagliata di scottona

Lidl e Coop richiamano tagliata di scottona per possibile contaminazione da Escherichia Coli: l’allerta del MinisteroL’avviso di richiamo, rilanciato sia dalle catene della grande distribuzione Coop e Lidl sia dal Ministero della Salute, riguarda tre lotti di...

Tagliata di scottona contaminata nei supermercati, rischio Escherichia coli: i lotti richiamatiIl Ministero della Salute ha segnalato un nuovo richiamo alimentare che riguarda alcuni lotti di tagliata di scottona distribuiti da Lidl e Coop.

Temi più discussi: Allerta alimentare: ritirato lotto di camembert per rischio Escherichia coli; Camembert DOP richiamato per Escherichia coli; Allerta alimentare: Camembert ritirato dai supermercati per rischio batterico; Rischio contaminazione da Escherichia Coli, ritirato dai supermercati lotto di formaggio Camembert.

Allerta Escherichia Coli, ritirata tagliata di scottonaNuova allerta sul fronte della sicurezza alimentare. Il Ministero della Salute ha segnalato due distinti richiami che riguardano prodotti distribuiti su larga scala: alcuni lotti di tagliata di ... dilei.it

Richiamo carne Lidl e Coop per E. coli: i lotti a rischio e cosa fare immediatamenteAllerta E. coli nella carne Lidl e Coop: i lotti coinvolti e cosa controllare subito. Scopri tutti i rischi per la salute e i sintomi a cui stare attenti. pazienti.it

Ancora un'allerta per Escherichia coli nel formaggio: dettagli e indicazioni per i consumatori - facebook.com facebook