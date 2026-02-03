Sul litorale romano torna consentita la pesca delle vongole

Sul litorale romano torna consentita la pesca delle vongole. Dopo mesi di divieto, pescatori e appassionati possono di nuovo mettere le mani sul frutto del mare. La decisione riguarda il compartimento marittimo di Roma, che ha riaperto le zone per la raccolta, portando un po’ di sollievo a chi vive di questa attività. La riapertura è stata accolta con soddisfazione, soprattutto tra i pescatori locali, che aspettavano questa notizia da tempo.

Fiumicino, 3 febbraio 2026 – Nel compartimento marittimo di Roma la pesca delle vongole è tornata consentita. Con la scadenza del fermo tecnico fissato al 31 gennaio 2026, da inizio febbraio le unità autorizzate possono nuovamente riprendere l’attività di cattura della Chamelea gallina, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente e dal piano di gestione dei molluschi bivalvi. Lo stop, in vigore dal 17 al 31 gennaio, era stato disposto con ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma su proposta del CO.GE.MO. Roma. Una misura temporanea e programmata, che non introduceva un divieto strutturale ma una pausa mirata dell’attività con draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD), finalizzata alla tutela della risorsa e alla corretta gestione dello stock.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Fiumicino Roma Vongole pescate in acque “contaminate”: 9 tonnellate sequestrate sul litorale romano Nella giornata del 16 gennaio 2025, la Guardia Costiera di Roma ha sequestrato 9 tonnellate di vongole pescate in acque contaminate, smascherando un traffico illecito. Pesca, nel 2026 in arrivo dalla Regione 1,5 milioni per l’emergenza granchio blu e l’anossia delle vongole La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Flotta locale in mare per la pesca delle vongole Ultime notizie su Fiumicino Roma Argomenti discussi: L’Aeroporto di Fiumicino avrà la quarta pista cara ai Benetton. Ma invaderà la Riserva naturale del litorale romano; Maltempo sul litorale romano, rinviato il Carnevale di Maccarese; Servizio straordinario di controllo sul litorale romano dei Carabinieri -; Che fare a Roma e Litorale romano nel weekend dal 30 gennaio al 1° febbraio: dove si entra gratis. Centinaia di moto sul litorale: torna il Motoraduno Città di RomaDomenica 10 maggio 2026, tra Ostia e il litorale romano, torna il Motoraduno Regionale Città di Roma,, organizzato Moto Club Guzzi ... lagone.it Sul litorale romano torna consentita la pesca delle vongoleCon la fine del periodo indicato nell’ordinanza, l’efficacia del divieto viene meno. In assenza di nuovi provvedimenti, la pesca delle vongole rientra quindi nel regime ordinario, con l’applicazione ... ilfaroonline.it Ok del Comune allo sviluppo dello scalo: la pista sarà nella Riserva del Litorale Romano. Gli ambientalisti sono contrari, ma ci saranno opere compensative - facebook.com facebook Il centro sociale ZK Squat di Ostia, sul litorale romano, è stato sgomberato dalle Forze dell’ordine. All’interno dello stabile sono stati identificati 11 soggetti, tutti denunciati per occupazione abusiva. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.