Super Tac per Perugia | più veloce individua piccole lesioni tumorali e meno radiazioni

A Perugia è stato introdotto un nuovo apparecchio di ultima generazione destinato alle diagnosi mediche. Questo sistema permette di eseguire esami più rapidamente e con una riduzione delle radiazioni rispetto ai modelli precedenti. È in grado di individuare piccole lesioni tumorali con maggiore precisione, offrendo una soluzione più sicura per i pazienti. La tecnologia sarà utilizzata per migliorare i percorsi di diagnosi e cura in diverse strutture della regione.

Un macchinario, moderno e più sicuro, è destinato a fare la differenza per la qualità della vita e la cura di migliaia di pazienti umbri e non solo. Un macchinario in grado di individuare in tempo piccole lesioni tumorali che in passato era difficile rilevare. Un macchinario in grado di fare una.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Nuova Tac da 1,5 milioni: cuore in un battito, radiazioniOggi, venerdì 13 marzo 2026, l’Ospedale del cuore di Massa ha accolto un nuovo strumento diagnostico da 1,5 milioni di euro che promette di... Biopsie, lesioni tumorali e patologie dell’apparato digerente: nuova tecnica endoscopica senza incisioni esterneFirenze, 16 marzo 2026 – L’ospedale San Giovanni di Dio di Firenze amplia la propria offerta di endoscopia digestiva con l’introduzione di nuove...