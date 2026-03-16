L'ospedale San Giovanni di Dio di Firenze ha introdotto una nuova tecnica endoscopica senza incisioni esterne, rivolta a biopsie, lesioni tumorali e altre patologie dell’apparato digerente. La novità permette di intervenire su casi complessi riducendo i tempi di recupero e minimizzando i rischi rispetto alle metodologie tradizionali. La struttura sanitaria amplia così le proprie capacità diagnostiche e terapeutiche nel settore.

Firenze, 16 marzo 2026 – L’ ospedale San Giovanni di Dio di Firenze amplia la propria offerta di endoscopia digestiva con l’introduzione di nuove tecniche mininvasive per il trattamento di patologie complesse dell’apparato digerente. Alcuni giorni fa è stata eseguita con successo la prima “Poem”, senza complicanze. “La famiglia non doveva pagare la retta dell’Rsa”. Malato di demenza risarcito: il tribunale condanna Regione e Asl Interventi e procedure. La “Poem” è una procedura endoscopica avanzata che consente di trattare l’ acalasia – patologia che ostacola il corretto passaggio del cibo nell’esofago – evitando interventi chirurgici tradizionali e garantendo minore invasività e tempi di recupero più rapidi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Biopsie, lesioni tumorali e patologie dell’apparato digerente: nuova tecnica endoscopica senza incisioni esterne

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