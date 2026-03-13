Nuova Tac da 1,5 milioni | cuore in un battito radiazioni

Oggi, venerdì 13 marzo 2026, l’Ospedale del cuore di Massa ha ricevuto una nuova Tac dal costo di 1,5 milioni di euro. Questo apparecchio permette di visualizzare il cuore in un singolo battito e utilizza radiazioni per le diagnosi. La struttura sanitaria ha aggiunto questa tecnologia al suo reparto di cardiologia interventistica.

Oggi, venerdì 13 marzo 2026, l’Ospedale del cuore di Massa ha accolto un nuovo strumento diagnostico da 1,5 milioni di euro che promette di rivoluzionare la cardiologia interventistica. La nuova Tac, capace di catturare immagini in un solo battito cardiaco e ridurre le radiazioni fino a dieci volte rispetto ai metodi precedenti, è stata ufficialmente inaugurata alla presenza delle massime autorità sanitarie regionali e locali. Questo investimento pubblico non si limita all’acquisto di una macchina, ma segna un punto di svolta nella qualità delle cure offerte ai pazienti della Toscana settentrionale. La tecnologia installata permette di ottenere dettagli anatomici estremamente precisi, fondamentali per pianificare interventi complessi sulle coronarie o sulle valvole. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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