Il Pd sul nuovo stop all' asta del Pescara | Dalla giunta Masci tante promesse e zero soluzioni è ora di cambiare passo

La giunta Masci ha di nuovo bloccato l’asta del pesce, lasciando i commercianti senza certezze. I consiglieri comunali del Pd criticano duramente, dicendo che finora sono state fatte tante promesse e nessuna soluzione concreta. Ora chiedono un cambio di passo per risolvere davvero la situazione.

"Disattesi anche gli ultimi impegno, è il momento di cambiare passo". Questo il commento dei consiglieri comunali del Pd dopo l'ennesimo stop che si è registrato all'asta del pesce. Una nuova bocciatura della giunta uscente (tutti sono ad oggi ricandidati in vista del voto parziale dell'8 e del 9.

Pescara ha presentato ufficialmente la propria candidatura per diventare la “Capitale italiana del mare 2026”.

Cisl Pescara e Adiconsum Abruzzo si uniscono alle altre associazioni di categoria per chiedere un incontro urgente con la giunta Masci, per evitare l’aumento delle tariffe sul suolo pubblico e delle tasse locali previsto per il 2026.

