Lieto fine per la donna scomparsa da Francavilla | è stata ritrovata e sta bene

La misteriosa scomparsa di Bruna Checchia si è conclusa oggi con un lieto fine. La donna, sparita all’alba di venerdì da Francavilla al Mare, è stata ritrovata e sta bene. La notizia ha portato sollievo ai familiari e agli amici, che avevano lanciato l’allarme nelle ultime ore. Le forze dell’ordine avevano avviato le ricerche subito dopo la sparizione, e fortunatamente sono riuscite a rintracciarla in buona salute.

Bruna Checchia, 60 anni fra pochi giorni, era uscita dalla sua casa di contrada Valle Anzuca all'alba di venerdì, senza farvi ritorno, così era scattato l'allarme ed erano partite le ricerche È stata ritrovata ed è in buone condizioni di salute Bruna Checchia, la donna scomparsa all'alba di venerdì 30 gennaio da Francavilla al Mare. L'allarme era scattato nella tarda mattinata, dopo che non aveva fatto ritorno nella sua casa di contrada Valle Anzuca, da cui era uscita alle 6 del mattino. Così, l'apprensione era cresciuta e tutta la città aveva condiviso l'appello rilanciato dalla sindaca Luisa Russo per cercare la donna che fra pochi giorni compirà 60 anni.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Bruna Chechia Francavilla

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Bruna Chechia Francavilla

Argomenti discussi: Storie a lieto fine: dopo la paura, Tyson è tornato sul ring!; I furbi, le rottamazioni e una favola a lieto fine (da scrivere); Lieto fine per Marco: il 13enne ritrovato a Ferrara. Sta bene; Dall’abbandono al lieto fine: la storia di Smile adottata a Voghera.

Lieto fine per Ibrahima Ba. Bloccato da mesi in Marocco torna finalmente in FranciaSi è chiusa nel migliore dei modi la vicenda che ha coinvolto Ibrahima Ba. Il ragazzo, 19 anni, cittadino italiano, figlio di immigrati senegalesi, di Pontedera, dove risiede ancora suo padre, e stude ... lanazione.it

Cosenza, la Polizia ritrova uno studente che si credeva disperso: sospiro di sollievoOre di apprensione nel primo pomeriggio: l’intervento della Squadra Volante chiarisce l’allarme e riporta la calma tra famiglie e scuola ... cosenzachannel.it

Vi raccontiamo una storia tristissima, che deve assolutamente avere un lieto fine rapidissimo! Due nonnine soffrono. Una è umana e sta per entrare in casa di riposo. Una ha 16 anni, è dolcissima, e ha rischiato di essere addormentata perché nessuno voleva facebook

Ritrovata Bella: lieto fine dopo giorni di ricerche x.com