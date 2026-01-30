Ricerche con lieto fine dopo la denuncia per scomparsa | ritrovata la donna e affidata alla famiglia

Dopo ore di attesa e di ricerche, la donna scomparsa è stata trovata e affidata alla famiglia. La polizia aveva avviato immediatamente le ricerche dopo la denuncia di scomparsa, e alla fine sono riusciti a trovarla. La donna, che si era allontanata senza dare spiegazioni, ora sta bene e torna tra le braccia dei suoi cari.

Aggiornamento delle ore 22 - Dopo ore di angoscia e di ricerche su tutto il territorio, è stata ritrovata la donna che aveva fatto perdere le proprie tracce nella giornata di oggi. Da quanto si apprende da fonti vicine alla famiglia, intorno all'ora di cena è stata rintracciata e portata dai propri cari. La task-force ricerche persone dell'Umbria si è messa in moto nel tardo pomeriggio di oggi, dopo che si sono perse le tracce di Tonella Antonelli di Massa Martana. La denuncia è stata fatta dai familiari che dalle 14 di oggi non hanno più notizie della scomparsa. Il cellulare risulta spento.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

