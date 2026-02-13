Giudice si riserva sulla richiesta di archiviazione del caso Moussa Diarra

Il giudice ha deciso di prendersi del tempo sulla richiesta di archiviazione del caso Moussa Diarra, mortale incidente avvenuto il 20 ottobre 2024. La discussione si è svolta ieri, 12 febbraio, poco dopo le 13, in un’aula di tribunale affollata da familiari e testimoni. Moussa Diarra, un giovane di 26 anni originario del Mali, è stato colpito da un colpo di pistola durante un controllo della polizia ferroviaria. La vicenda ha suscitato grande scalpore e richiama l’attenzione sull’uso delle armi da parte delle forze dell’ordine in situazioni di tensione.

Tra i legali dei familiari, l'avvocato Fabio Anselmo contesta la gestione dell’intervento del poliziotto che ha sparato al giovane maliano Polfer, oltre a carenze investigative Si è conclusa poco dopo le 13 di ieri, 12 febbraio, l'attesa udienza sulla morte di Moussa Diarra, il giovane maliano di 26 anni ucciso il 20 ottobre 2024 da un colpo di pistola esploso da un agente della polizia ferroviaria. Dopo tre ore di discussione in cui è stato analizzato un articolato documento di opposizione all'archiviazione presentato dai legali della vittima, la gip scaligera Livia Magri ha deciso di riservarsi la decisione.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su moussa diarra Per la morte di Moussa Diarra, opposizione alla richiesta di archiviazione Caso Moussa Diarra, l’opposizione all’archiviazione dei legali della famiglia prova a ribaltare la ricostruzione della Polfer L’opposizione alla richiesta di archiviazione dei legali della famiglia Diarra mette in discussione la versione della Polfer riguardo alla morte di Moussa Diarra, il giovane maliano ucciso alla stazione di Verona il 20 ottobre 2024. Ultime notizie su moussa diarra Argomenti discussi: VERONA: LA GIUDICE SI RISERVA DI DECIDERE SULL’ARCHIVIAZIONE O MENO PER LA MORTE DI MOUSSA DIARRA; Caso Moussa, il gip si riserva sulla decisione di archiviazione. Sit-in davanti al tribunale; Appello cautelare: il giudice decide solo su atti acquisiti prima?; Mobilità volontaria, ritardo ai concorsi, incentivi tecnici e titoli di riserva. Appello cautelare: il giudice decide solo su atti acquisiti prima?Cassazione: nell’appello cautelare il giudice valuta solo i documenti acquisiti prima delle conclusioni; nullo decidere su atti dopo la riserva. diritto.it Tribunale di Terni si riserva sul piano strategico per la Moplefan(ANSA) - TERNI, 11 FEB - Il tribunale di Terni (giudice Claudia Tordo Caprioli) si è riservato in merito alle misure protettive e alla congruità del piano strategico relativo alla Moplefan di Terni, p ... msn.com Morte di Moussa Diarra, la Gip si riserva sulla richiesta di archiviazione - facebook.com facebook Verona, la morte di Moussa Diarra: il giudice valuta l’opposizione all’archiviazione. La richiesta è stata avanzata dagli avvocati dei familiari. Fuori dal tribunale il presidio del comitato che chiede giustizia. x.com