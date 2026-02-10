Su cosa punta la difesa del caso di Moussa Diarra

La famiglia di Moussa Diarra punta il dito contro le indagini condotte dalla polizia. I legali sostengono che l’indagine sull’uccisione del loro assistito sia stata incompleta e poco imparziale. Ritengono che ci siano dettagli importanti ancora da chiarire e chiedono maggiore trasparenza. La vicenda continua a far discutere, mentre si attende una risposta ufficiale dalle autorità.

I legali della famiglia dell'uomo ucciso da un poliziotto a Verona ritengono che l'indagine condotta dalla polizia su se stessa sia stata incompleta e imparziale Ora sarà la giudice per le indagini preliminari Livia Magri a decidere se e come proseguire: potrebbe disporre l'archiviazione come chiede la procura; potrebbe decidere, in base ai nuovi elementi portati dagli avvocati e dalle avvocate di Diarra, di proseguire le indagini; oppure potrebbe disporre un'imputazione coatta ordinando al pubblico ministero di chiedere il rinvio a giudizio nei confronti del poliziotto entro dieci giorni.

