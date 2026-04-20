All’interno del regime iraniano si registra una divisione tra le autorità. Da un lato ci sono politici che preferiscono un approccio più aperto, dall’altro ci sono i Guardiani della rivoluzione che sostengono posizioni più dure. Questa frattura si manifesta nelle diverse strategie adottate dal governo, influenzando le decisioni politiche e le relazioni internazionali del paese.

Tra la linea più conciliante di alcuni politici e quella più intransigente dei Guardiani: spiega, almeno in parte, la confusione di questi giorni Venerdì il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha scritto su X che lo stretto di Hormuz sarebbe stato «completamente aperto» fino alla scadenza del cessate il fuoco con Israele e Stati Uniti, il 22 aprile, per favorire i negoziati. La notizia è stata accolta con entusiasmo dal presidente statunitense Donald Trump, che dopo pochi minuti ha ringraziato l’Iran con un messaggio su Truth tutto in maiuscolo, dai toni molto diversi da quelli belligeranti usati fino a poco prima. Meno di 48 ore...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - C’è uno scontro anche dentro al regime iraniano

Perché Trump e Israele spingono per la fine del regime in Iran tra proteste e crisi

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