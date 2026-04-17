Durante le ultime ore, l’ex presidente ha criticato l’Australia, affermando che il Paese non avrebbe fornito supporto militare in risposta a una richiesta riguardante le tensioni nello stretto di Hormuz. La polemica è stata resa pubblica attraverso un messaggio sui social, in cui sono state evidenziate le accuse di mancata collaborazione da parte di Canberra. La questione ha suscitato reazioni e commenti tra gli osservatori internazionali.

Donald Trump ha espresso il suo forte malcontento verso l’Australia, accusando il Paese di non aver risposto a una richiesta di supporto militare legata alle tensioni nello stretto di Hormuz. Le dichiarazioni del presidente statunitense sono arrivate giovedì mentre lasciava la Casa Bianca, scontrandosi immediatamente con le precisazioni fornite dai vertici governativi di Canberra, tra cui il primo ministro Albanese e il ministro della difesa Marles. Scontro diplomatico sulla gestione dello stretto di Hormuz. La tensione tra Washington e Canberra si è accesa dopo che Trump, durante un incontro con i giornalisti, ha manifestato la sua insoddisfazione nei confronti dell’alleato australiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro USA-Australia: Trump attacca Canberra sullo stretto di Hormuz

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